Rumäne Hategan pfeift Bayern gegen Besiktas

Der rumänische Fußball-Schiedsrichter Ovidiu Hategan leitet am Dienstag (20.45/ZDF und Sky) das Achtelfinal-Hinspiel von Bayern München in der Champions League gegen den türkischen Meister Besiktas Istanbul. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Sonntag bekannt. Eine Partie des deutschen Rekordmeisters pfiff der 37-Jährige bereits im November 2012 in der Gruppenphase gegen OSC Lille (6:1). Die Münchner erreichten in den vergangenen sechs Jahren stets mindestens das Viertelfinale in der Königsklasse. 2017 schieden die Bayern dort gegen den späteren Titelträger Real Madrid aus.