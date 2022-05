Real Madrid - FC Liverpool : S-Bahn-Streik behindert Anreise zum Champions-League-Finale

Paris Ausgerechnet zum Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool am Samstag in Paris müssen sich Fans auf Behinderungen im Nahverkehr einrichten.

Wegen Streiks beeinträchtigt sein wird die S-Bahnlinie RER B, die zum Stade de France führt, wie die Verkehrsbetriebe RATP am Freitag ankündigten. Tagsüber fahren nur zwei von drei Zügen und vom Nachmittag an vier von fünf Zügen, außerdem wird die Linie am Bahnhof Paris Nord unterbrochen.