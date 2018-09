später lesen FC Bayern München Sanches beginnt gegen Ex-Club Benfica - Müller auf der Bank FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Niko Kovac bietet überraschend bei seinem Champions-League-Debüt als Trainer am Abend in Lissabon den Portugiesen Renato Sanches in der Startformation des FC Bayern München auf. dpa