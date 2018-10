Schalke ohne Torhüter Fährmann in Istanbul

Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss im Champions-League-Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul ohne Stammtorhüter Ralf Fährmann auskommen. Der 30 Jahre alte Kapitän fällt wegen einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus. dpa

Das teilte der Revierclub nach einer MRT-Untersuchung mit. Fährmann hatte beim Warmmachen vor der Bundesliga-Partie am Samstag gegen Werder Bremen (0:2) über Leistenprobleme geklagt und war kurzfristig ausgefallen. Für den 30-Jährigen war Ersatzkeeper Alexander Nübel zwischen die Pfosten gerückt. Der deutsche U21-Nationaltorhüter steht nun am Mittwoch (21.00 Uhr) beim türkischen Meister vor seinem Debüt in der Champions League.

