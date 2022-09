Champions League : „Sehr positiv“: Werner-Lob für neuen Leipzig-Trainer Rose

Leipzig Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig hat den neuen Trainer Marco Rose gelobt.

„Marco Rose macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Er hat ja schon bei seinen Stationen in Salzburg, Gladbach und beim BVB gezeigt, dass er es super versteht, eine Topmannschaft zu führen. Meine Eindrücke aus den ersten Trainingseinheiten sind sehr positiv“, sagte der Stürmer in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch).

Werner gastiert mit RB Leipzig am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid und steht nach dem 1:4 zum Auftakt gegen Schachtjor Donezk bereits unter Druck. Gegen den Club aus der spanischen Hauptstadt hatte der 26 Jahre alte Angreifer „super Momente“, aber auch „bittere“ gehabt. In drei Begegnungen traf er mit Chelsea zweimal gegen die Königlichen. „Damit sind sie fast schon mein Lieblingsgegner in der Champions League“, sagte Werner, der mit den Blues 2021 die Königsklasse gewann.