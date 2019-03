DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat sich kritisch zum Abschneiden der deutschen Vereine in den internationalen Wettbewerben geäußert. dpa

„Die Ergebnisse in Champions und Europa League sind unbefriedigend. Mittelmäßigkeit darf nicht die neue Höchstleistung sein“, sagte der Top-Funktionär der Deutschen Fußball Liga in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Sein Urteil sei aber nicht nur negativ, sagte Seifert mit Blick auf das verbesserte sportliche Niveau sowie „sehr gute“ Einschaltquoten und Zuschauerzahlen in dieser Bundesliga-Saison.

In den Viertelfinals der beiden europäischen Wettbewerbe ist nur noch Pokalsieger Eintracht Frankfurt in der Europa League vertreten. Meister FC Bayern München, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 waren im Achtelfinale der Champions League an englischen Clubs gescheitert. Seifert sagte: „Wir sollten uns nicht immer nur am Geld der Premier League messen, das ist mir zu billig.“ Der 49-Jährige verwies darauf, dass die Bundesliga hinter Englands Top-Liga den zweithöchsten Umsatz aller Fußball-Ligen habe.

