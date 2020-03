Bericht „Bild am Sonntag“ : Sieben mögliche Modelle für Saisonende im Europapokal

Berlin Die Europäische Fußball-Union UEFA prüft einem Medienbericht zufolge sieben verschiedene Modelle für ein reguläres Ende der laufenden Saison im Europapokal.

Das Endspiel der Champions League soll trotz der Folgen der Coronavirus-Pandemie in jedem Fall am 27. Juni in Istanbul und damit rund einen Monat später als geplant stattfinden, wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf einen „Corona-Kalender“ der UEFA berichtet. Sowohl die Champions League als auch die Europa League stecken derzeit im Achtelfinale fest und sind von der UEFA bis auf Weiteres ausgesetzt worden.