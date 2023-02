Champions League : Sieg bei PSG: Bayern dank Coman auf Viertelfinalkurs

Paris Bayern München verschafft sich im Champions-League-Hinspiel bei Paris Saint-Germain eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel. Das Duell hält erst in der 2. Halbzeit den hohen Erwartungen stand.

Matchwinner Coman: „Wollte nicht jubeln“

„Hier ist meine Heimat, ich bin in Paris geboren. Ich wollte nicht jubeln, aber ich bin sehr froh über das Spiel“, sagte Coman hinterher. Er sei in der zweiten Halbzeit wegen Wadenproblemen ausgewechselt worden, ein Einsatz im Rückspiel am 8. März in München sei aber nicht in Gefahr. Trainer Nagelsmann meinte: „Der erste Schritt ist geschafft, den zweiten wollen wir nun folgen lassen.“ Torhüter Yann Sommer warnte nach seinem ersten Königsklassenspiel für die Bayern aber: „Das zweite Spiel in München wird kein Spaziergang sein, auf keinen Fall.“