Champions League : Sieg in Sevilla: Starker BVB nimmt Kurs auf Viertelfinale

Sevilla Borussia Dortmund hat in der Champions League ein Achtungszeichen gesetzt. Beim FC Sevilla gewinnt der Fußball-Bundesligist sein Achtelfinal-Hinspiel. Held des Abends war einmal mehr Erling Haaland.

Nach Treffern von Mahmoud Dahoud (19.) und dem bärenstarken Erling Haaland (27./43.) geht der in der Fußball-Bundesliga zuletzt schwächelnde Revierclub mit einem guten Polster in das Achtelfinal-Rückspiel gegen die Spanier am 9. März in Dortmund. Daran konnten auch die Gegentreffer durch Suso (7.) und Luuk de Jong (84.) nichts ändern.