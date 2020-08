Champions League : Spanische Presse zu FC Bayern - Barça: „Kaltblütiger Mord“

Madrid Nach dem sensationellen 8:2-Sieg von Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona zeigt sich die spanische Presse bitter enttäuscht:

„La Vanguardia“ (Barcelona): „Bayern beerdigt den FC Barcelona. Die Blaugrana machen sich in Lissabon lächerlich und scheiden durch ein beschämendes 2:8 aus. Die Demütigung war ungeheuer. Es wird lange dauern, bis die Schande verblasst. Champions kriechen nicht so. Was für eine Strafe. Wie schmerzhaft. Was für ein Untergang. Lissabon ist vielleicht das dunkelste Kapitel in der schwarzen Geschichte Barcelonas.“