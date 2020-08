Champions League : Staatschef Macron erfreut über Halbfinale: „Motoren Europas“

Paris Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron freut sich auf die deutsch-französischen Halbfinalspiele in der Champions League.

„In Brüssel und auf dem Feld - Deutschland und Frankreich sind die Motoren Europas“, twitterte der 42-Jährige nach dem 3:1 von Olympique Lyon gegen Manchester City im Viertelfinale des Finalturniers der Königsklasse in Lissabon. In der Vorschlussrunde trifft OL nun am Mittwoch auf den deutschen Rekordchampion FC Bayern München, im ersten Halbfinale am Dienstag spielen der französische Meister Paris Saint-Germain und Bundesligist RB Leipzig gegeneinander.