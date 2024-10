Champions League Starker Liverpool-Start: Slot lässt Klopp-Abschied vergessen

Slot schaffte, was nicht einmal Klopp gelang. Als erster Liverpool-Coach seit Tom Watson im Jahr 1896 gewann er sechs seiner ersten sieben Pflichtspiele. Während alle vom Zweikampf zwischen Titelverteidiger Manchester City und Vizemeister Arsenal sprechen, hat sich Liverpool in der Premier League unauffällig nach oben gearbeitet. In Slots erstes Champions-League-Heimspiel gegen den FC Bologna gehen die Reds am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) als englischer Tabellenführer.