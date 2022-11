Champions League : „Stop War“: Donezk-Bus als Antikriegsbotschaft

Warschau Es ist mehr als nur der Bus einer Fußball-Mannschaft. Der ukrainische Meister Schachtjor Donezk reist in einer Antikriegsbotschaft durch Europa zu seinen Spielen in der Champions League.

Der Krieg ist täglicher Begleiter von Schachtjor Donezk, das seine Heimspiele in der Champions League in Warschau austrägt. Am Mittwochabend empfängt Donezk RB Leipzig und kann mit einem Sieg sogar das Achtelfinale erreichen. Eine Leistung, die der vornehmlich aus jungen Ukrainern bestehenden Mannschaft niemand zugetraut hätte.