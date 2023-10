Champions League Sturm stoppt City: Manchester muss Reisepläne ändern

Der Titelverteidiger wollte eigentlich am Dienstagnachmittag zum Champions-League-Spiel nach Sachsen reisen, wodurch die Mannschaft von Pep Guardiola allerdings in ein Sturmtief geraten wäre. Daraufhin änderte der Club seine Flugzeiten, die Mannschaft um Superstar Erling Haaland wird etwa drei Stunden später am Dienstagabend in Leipzig erwartet. Das Abschlusstraining hatten die Briten bereits in der Heimat absolviert.