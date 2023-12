Champions League Süle kämpft um Stammplatz beim BVB

Als Einwechselspieler beim 2:3 am vergangenen Samstag gegen Leipzig hatte der stämmige Abwehrspieler sogar ein Tor erzielt und war in der Schlussphase dem Ausgleich nahe. „Niklas ist nach der Länderspielpause leider lange ausgefallen durch seine Erkrankung. In der vergangenen Woche konnte er aber wieder mittrainieren. Er hat gegen Leipzig eine gute Leistung gezeigt“, urteilte Terzic.