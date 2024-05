Champions League Terzic vor Finale forsch: „Zeit, dass die Serie reißt“

„Es geht darum, das Spiel auf ein Spiel runterzubrechen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in einem Spiel alles möglich ist“, sagte Terzic weiter und erinnerte an die bisherigen überzeugenden Auftritte seines Teams in dieser Saison in der Champions League: „Und wenn jemand gezeigt hat, dass man in einem Spiel alles erreichen kann, dann sind wir das.“ Der Bundesligafünfte hatte im Viertelfinale Atlético Madrid und im Halbfinale Paris St. Germain ausgeschaltet.