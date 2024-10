Fußball Titelverteidiger Real Madrid patzt überraschend in Lille

Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League überraschend gepatzt. Der spanische Topclub um Nationalverteidiger Antonio Rüdiger verlor am 2. Spieltag bei OSC Lille mit 0:1 (0:1) und kassierte die erste Pflichtspiel-Niederlage seit Januar. Real empfängt in einer Neuauflage des Finalspiels der Vorsaison am 22. Oktober Borussia Dortmund.