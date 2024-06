Champions League „Toni, Toni“: Kroos-Worte an die Fans bei Empfang in Madrid

Im siegreichen Finale der Champions League am Abend vorher in London gegen Borussia Dortmund hatte er das letzte Mal das Trikot der Königlichen in einem Spiel getragen. Zehn Jahre spielte er für den Rekordgewinner der europäischen Meisterklasse und die Fans riefen ihm auf der proppenvollen Puerta del Sol zu: „Toni, bleib.“ Nach der Heim-EM wird Kroos seine so ruhmreiche Karriere aber beenden.