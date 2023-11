Champions League Tuchel bleibt „geradeheraus“: Gegen Istanbul nachlegen

Kapitän Manuel Neuer, der erstmals nach seinem Beinbruch gegen Galatasaray wieder bei einem Champions-League-Spiel im Tor stehen wird, sagte am Dienstag in der Allianz Arena, dass die große Tuchel-Experten-Show von Dortmund „in der Mannschaft kein großes Thema“ gewesen sei. Das war womöglich ein wenig geflunkert. Der Fokus aber lag zu Wochenbeginn wieder auf der nächsten Aufgabe in Europa. Abgesehen vom DFB-Pokal-Aus sei man in dieser Saison „total im Soll“, meinte Neuer. Und in Dortmund habe man jetzt „eine Duftmarke gesetzt“, kontrolliert, konzentriert und ohne individuelle Fehler gespielt.