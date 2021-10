FC Chelsea : Tuchel lobt Rüdiger: „Spielt auf unglaublich hohem Niveau“

Thomas Tuchel, Trainer des FC Chelsea, gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

Berlin Thomas Tuchel hat die Bedeutung von Abwehrspieler Antonio Rüdiger für den FC Chelsea hervorgehoben.

„Toni hat sich außergewöhnlich etabliert seit dem ersten Tag, an dem wir angekommen sind. Er ist absoluter Führungsspieler und spielt auf einem unglaublich hohen Niveau“, sagte der Coach des englischen Premier-League-Clubs FC Chelsea in einem Interview der „Sport Bild“. Der Kontrakt des deutschen Fußball-Nationalspielers beim Champions-League-Sieger läuft zum Saisonende aus. Bei den Vertragshandlungen stockt es derzeit, auch ein Transfer in die Bundesliga soll nicht ausgeschlossen sein. Auf die Frage, ob er Rüdiger einen Wechsel zum FC Bayern schon ausgeredet habe, sagte Tuchel lachend: „Dann kriegt er aber richtig, wenn er das macht.“