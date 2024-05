Champions League Tuchel rühmt Passmaschine Kroos und sucht das Sandkorn

Kroos in Schach zu halten, ist also aus Münchner Sicht einer der Schlüssel, um eine Woche nach dem 2:2 in München das Endspiel zu erreichen. „Wir sind vorbereitet und hoffen, dass wir das Sandkorn sind in Tonis Passmaschinerie und seiner Gabe, den Rhythmus zu bestimmen“, sagte Tuchel.