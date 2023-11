Champions League Tuchel „sehr stolz“ auf seine Bayern: „Zwölf Punkte top“

Für die abschließenden Gruppenspiele gegen den FC Kopenhagen und bei Manchester United kündigte Tuchel an, „dass wir hungrig bleiben“. Der 50-Jährige strebt wie in den vergangenen beiden Spielzeiten unter Vorgänger Julian Nagelsmann eine makellose Sechs-Siege-Gruppenphase an. 17 Gruppenspiele am Stück haben die Münchner nun gewonnen, das ist Königsklassenrekord.