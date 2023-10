Champions League Tuchel wirbt für „verdienten Spieler“ Boateng

Nationalspieler Joshua Kimmich äußerte sich positiv über das Trainings-Comeback von Boateng in München. „Ich habe mich gefreut, ihn wiederzusehen“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler in Kopenhagen. „Viele von uns haben viele Titel mit ihm gewonnen“, sagte Kimmich. Boatengs Gerichtsverfahren sei „kein großes Thema in der Kabine“.