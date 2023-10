Champions League Tuchels Joker stechen: Bayern schlagen in Kopenhagen zurück

„In der letzten Sekunde, wie er den rausholt - gigantisch. Generell, was er den letzten Wochen spielt, ist top für uns“, sagte Bayern-Kapitän Joshua Kimmich bei Amazon Prime: „Das, was ihn am meisten auszeichnet, ist wie er hält, und das hat er heute überragend gemacht.“ Am Ende hätten sie ihre Moral wieder gezeigt, meinte Ulreich selbst. „Es ist natürlich immer schön, wenn man in der letzten Minute einen Ball bekommt, den man halten kann, wenn man sonst wenig beschäftigt war in dem Spiel. Ich freue mich natürlich, dass es mir gelungen ist, den noch um den Pfosten zu lenken.“