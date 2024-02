Champions League Tuchels Rom-Premiere mit Mega-Druck und klarem Auftrag

Wie reagiert Tuchel, nachdem er sich gegen Leverkusen mit einer Systemumstellung und einer fragwürdigen Personalauswahl verspekulierte? Setzt er in Rom auf Spieler mit Bayern-DNA? Anführer Müller und Antreiber Joshua Kimmich sind dafür Kandidaten. „Thomas kann der Mannschaft immer sehr viel geben“, sagte Freund. „Der letzte Punch hat gefehlt“, kritisierte Tuchel in Leverkusen. Kein Bayern-Punch in einem Topspiel? Was ist da los?