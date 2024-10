VfB-Kapitän äußert sich Türkei? Stuttgarts Karazor trifft „sportliche“ Entscheidung

Die Entscheidung, dass Atakan Karazor künftig wohl für die türkische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen will, dürfte zeitnah offiziell verkündet werden. Er müsse noch etwas warten, ehe er sich ausführlicher äußern könne, sagte der Kapitän des VfB Stuttgart nach dem 1:1 (1:1) in der Champions League gegen Sparta Prag. Mit Bezug auf einen Medienbericht vom Montag sagte er aber auch: „Tatsächlich war es richtig, was da stand, dass ich mich mehr oder weniger schon entschieden habe.“