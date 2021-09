Champions League : TV-Experte Sammer: „Fußball wieder ganzheitlicher sehen“

Berlin Der frühere Fußball-Nationalspieler Matthias Sammer blickt voller Vorfreude auf sein Comeback als TV-Experte am heutigen Dienstag.

Es gehe darum, „den Zuschauer einfach so nah an die Action zu bringen, wie möglich“, sagte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sammer wird für Amazon Prime Video am Abend (21.00 Uhr) den ersten Auftritt des FC Bayern München in der neuen Champions-League-Saison beim FC Barcelona begleiten.