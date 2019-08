Nach Kritik : UEFA deckelt Preise für Europapokal-Auswärtskarten

Monaco Die Europäische Fußball-Union deckelt den Ticket-Preis für Auswärtsfans in den Europapokal-Wettbewerben.

In der Champions League dürfen Eintrittskarten für die Gästeblöcke ab sofort maximal 70 Euro kosten, in der Europa League liegt die Obergrenze bei 45 Euro. In der vergangenen Saison hatte es lautstarke Kritik an teils überhöhten Preisen in den Stadien der internationalen Spitzenclubs gegeben.