Corona-Pandemie : Uefa erlässt für Europapokal „spezifische Bestimmungen“

Die UEFA erlaubt vorsorglich, dass die Vorrunde im Europapokal in diesem Jahr erst bis zum 28. Januar 2021 abgeschlossen werden muss. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Partien auf neutralem Platz, Terminverlegungen und Mini-Kader: Die Europäische Fußball-Union hat angesichts der Corona-Pandemie für die Gruppenphasen der Europapokal-Wettbewerbe mehrere „spezifische Bestimmungen“ erlassen.

„Alle Vereine, die an der Gruppenphase teilnehmen, haben sich nach besten Kräften darum zu bemühen, ihren von der UEFA bestätigten Austragungsort gegebenenfalls als neutralen Austragungsort für andere Spiele verfügbar zu machen“, schreibt die UEFA vor. Sollten Partien der Königsklasse wegen lokaler Corona-Restriktionen verlegt werden müssen, könnte auch bei den Bundesligisten angefragt werden. Allerdings bietet der eng getaktete Spielkalender kaum Ausweichmöglichkeiten.

Geplant ist der letzte Gruppenspieltag am 8. und 9. Dezember. Vorsorglich erlaubt die UEFA aber, dass die Vorrunde in diesem Jahr erst bis zum 28. Januar 2021 abgeschlossen werden muss. Klappt das nicht, legt das UEFA-Exekutivkomitee „Grundsätze“ dafür fest, dass die Teilnehmer an der K.o.-Runde der Champions League und Europa League bestimmt werden.