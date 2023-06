Champions League UEFA prüft Rassismus-Vorwürfe gegen Final-Schiedsrichter

Marciniak äußerte sich am Donnerstagabend in der Zeitung „Przeglad Sportowy“ und sagte, als langjähriger Schiedsrichter stünden für ihn „Fairness und Respekt vor anderen immer an erster Stelle, und ich möchte diese höchsten Werte an andere weitergeben“. Er distanziere sich „stets von rassistischen, antisemitischen und intoleranten Äußerungen“, teilte der Pole mit. „Ich sage immer "stoppt den Hass" und werde dafür werben, dass es das Wichtigste ist, ein guter Mensch zu sein.“ Das polnische Sportministerium zitierte Minister Kamil Bortniczuk von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. „Ich stehe in Kontakt mit Schiedsrichter Szymon Marciniak. Der Denunziationsfall ist eine große Manipulation.“ Man werde sich an die UEFA wenden und eine Stellungnahme zur Unterstützung von Schiedsrichter Marciniak abgeben, hieß es.