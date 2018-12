später lesen Kriegsrecht in der Ukraine UEFA verlegt erneut CL-Spiel aus Charkiw FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die UEFA verlegt zum zweiten Mal wegen des Kriegsrechts in der Ukraine ein internationales Fußballspiel. Das Gruppenspiel Schachtjor Donezk gegen Olympique Lyon in der Champions League am 12. Dezember dürfe nicht in Charkiw ausgetragen werden. dpa