Champions-League-Reform : Ungewöhnliche Front: Völler, Infantino&Macron contra ECA

La Valletta/Berlin Rudi Völler hält mit seiner klaren Meinung mal wieder nicht hinter dem Berg und wagt auch einen Konflikt mit Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. „Furchtbar“ und „tödlich“ findet er die Idee der viel diskutierten Champions-League-Reform.

„Diese Reform der Champions League oder Super League kommt so oder so. Wir müssen nun versuchen, da möglichst viel von unseren deutschen Interessen reinzupacken, was den deutschen Gefühlen entspricht“, positionierte sich Watzke sogar noch stärker als Rummenigge, der sich zuletzt in Jojo-Taktik mal für und mal gegen die Reform äußerte.

Nach den Agnelli-Plänen sollen von 2024 an nur noch vier der 32 Startplätze über die Platzierung in den nationalen Ligen vergeben werden. 24 Teams wären allein durch ihre Teilnahme im Vorjahr wieder startberechtigt. Nur vier Teams würden aus der Europa League aufsteigen. Eine Einteilung mit acht Teams in vier Gruppen würde für deutlich mehr Spiele sorgen. Vom Tisch ist immerhin schon die Idee, die Europa-Duelle an Wochenenden in Konkurrenz zu den nationalen Ligen auszutragen.