Champions League Union sucht die Automatismen: Rückkehrer macht Hoffnung

„Ich freue mich riesig drauf, weil ein Kindheitstraum in Erfüllung geht, für den man sein Leben lang gearbeitet hat“, sagte der 29-Jährige vor dem Champions-League-Heimspiel der Berliner gegen den italienischen Meister SSC Neapel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). Khedira dürfte endlich sein Debüt in der Königsklasse feiern.