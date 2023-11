Champions League Unions Co-Trainerin Eta schreibt in Königsklasse Geschichte

Beim 1:1 am vergangenen Samstag gegen den FC Augsburg war Eta bereits zur ersten weiblichen Co-Trainerin avanciert, die in einem Bundesliga-Spiel zum Trainerstab gehörte. Nach dem Einsatz unter Interimstrainer Marco Grote hat sie der neue Chefcoach Nenad Bjelica in sein Trainerteam übernommen.