Champions League United droht Vorrunden-Aus - Sevilla verpasst Achtelfinale

In Sevilla sorgten Altstar Sergio Ramos (24.) und Youssef En-Nesyri (47.) für die Führung der Andalusier, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lucas Ocampos (66.) in der Schlussphase aber in Unterzahl agieren mussten. Diese konnte Ismael Salibari (68.) zunächst zum Anschlusstreffer nutzen, ein Eigentor von Nemanja Gudelj (82.) und das späte Siegtor des Ex-Augsburgers Ricardo Pepi (90.+2) drehten die Partie komplett.