Wolfsburg vor Champions League : Van Bommel: „Van Gaal und ich können wieder gut miteinander“

Lille Zehn Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern München hat sich der neue Wolfsburger Trainer Mark van Bommel längst mit seinem damaligen Coach Louis van Gaal versöhnt.

Mit den Wolfsburgern startet der frühere Bayern-Kapitän am Dienstagabend mit einem Auswärtsspiel beim französischen Meister OSC Lille (21.00 Uhr/DAZN) in die neue Champions-League-Saison. „Es gibt sicher Gruppen, die schwerer sind“, sagte van Bommel. „Aber das wissen die drei anderen Vereine auch. In einer Gruppe mit Lille, Sevilla, Salzburg und uns kann jeder jeden schlagen. Das macht es so gefährlich. Diese Gruppe ist sehr ausgeglichen.“