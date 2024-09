Königsklassen-Fehlstart Von „echten Männern“ lernen: Rose setzt auf RB-Lerneffekt

Es habe in einigen Situationen die Erfahrung gefehlt, meinte auch Trainer Marco Rose. Er hatte sich unter anderem dazu entschieden, die international noch wenig erfahrenen Antonio Nusa und Arthur Vermeeren zum ersten Mal von Beginn an aufzubieten. Nun hofft der Coach auf einen schnellen Lerneffekt für die am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) anstehende Aufgabe in der Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli. „Wir wollen uns über die Bundesliga wieder Selbstvertrauen holen, daraus etwas lernen und Energie ziehen“, sagte Rose.