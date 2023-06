Champions League Vor Finale: Inters Inzaghi lobt Guardiola als besten Trainer

Am kommenden Samstag findet in Istanbul das Endspiel der europäischen Königsklasse statt, in dem der englische Meister aus Manchester klarer Favorit gegen Inter ist. „Wir wissen, dass wir der stärksten Mannschaft der Welt gegenüberstehen“, räumte Inzaghi ein und erinnerte an die fünf Meistertitel der Cityzens in den vergangenen sechs Spielzeiten der Premier League.