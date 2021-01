Champions League : „Vorbild Super Bowl“: Rummenigge gefallen UEFA-Reformpläne

München Die Champions League könnte reformiert werden. Wird regelmäßig zum Final-Turnier in einer Stadt geladen? Karl-Heinz Rummenigge gefällt das. Andere Bundesliga-Verantwortliche bleiben noch zurückhaltend.

„Das wird den Leuten gefallen, davon bin ich überzeugt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München im vereinseigenen TV. Was der 65-Jährige „aus Kreisen der UEFA“ berichtete, wollte der Kontinentalverband offiziell nicht kommentieren. Die Gedankenspiele existieren aber schon länger. In Anlehnung an das Finalturnier in Lissabon im vergangenen Sommer, das wegen der Corona-Pandemie aus der Not entstanden war, könnten zukünftig stets beide Halbfinals sowie das Endspiel in nur einer Stadt veranstaltet werden.