Champions League : Weiter, raus oder zittern: Dortmund vor Endspiel in Lissabon

Dortmund Sicher weiter, sicher raus oder zittern bis zum letzten Spiel: Bei Borussia Dortmund sind nach dem vorletzten Gruppenspiel der Champions League bei Sporting Lissabon alle Möglichkeiten offen.

„Wir spielen auf Sieg. So wie immer“, sagte Trainer Marco Rose. „Auf Unentschieden spielen, ist keine Option. Das haut nicht hin, funktioniert nicht. Also spielen wir auf Sieg.“ Von einem „Must-Win-Spiel“ sprach Torwart Gregor Kobel. „Wir werden sehr, sehr aggressiv mit der nötigen Power reingehen.“

Der Gruppensieg ist für die Dortmunder, die mit zwei Erfolgen in den Wettbewerb gestartet waren, nicht mehr erreichbar. Fehlen werden in Lissabon neben dem verletzten Torjäger Erling Haaland auch der gesperrte Abwehrchef Mats Hummels und Offensivspieler Thorgan Hazard nach einem positiven Corona-Test.

Wie der BVB den gesperrten Abwehrchef Mats Hummels ersetzen will, ließ Rose offen. Was er allerdings versprach: dass er nach der Partie Sporting-Coach Rúben Amorim auf ein Glas Wein einladen wollte. Denn am Abend vor der Partie war es bei der Pressekonferenz zu einer unangenehmen Situation gekommen. Als eine portugiesische Journalistin wissen wollte, was Rose von Amorim halte, stutzte der 45-Jährige.