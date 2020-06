Medienbericht : Werner bei Chelsea-Wechsel nicht mehr für RB in Königsklasse

Werner bei Chelsea-Wechsel nicht mehr für RB in Königsklasse

Wird mit einem Wechsel zum FC Chelsea in Verbindung gebracht: Timo Werner. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe/Pool/dpa

Leipzig Timo Werner würde im Falle des sich anbahnenden Wechsels zum FC Chelsea nicht mehr für RB Leipzig in der Champions League antreten, berichtet die „Bild“-Zeitung ohne Quellenangabe.

Die UEFA will am 17. Juni den Fahrplan für ein Finalturnier der diesjährigen Auflage der Fußball-Königsklasse festzurren. Dieses soll im August stattfinden, wenn Werner dann offiziell schon bei Chelsea unter Vertrag stünde. Die genauen Modalitäten für einen solchen Fall sind noch nicht fixiert. Werner oder Chelsea kommen in dem Bericht nicht zu Wort.