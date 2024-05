Champions League Wiedersehen mit neuem Weltstar: Bellingham erobert Madrid

„Jude verstand sofort, was es bedeutet, für Real Madrid zu spielen“, lobte sein Trainer Carlo Ancelotti am Montag. Nirgendwo ist das Publikum anspruchsvoller. Nirgendwo ist der Schatten älterer Generationen nach bislang 16 Europapokal-Siegen noch länger. Bellinghams Selbstsicherheit, seine Eloquenz und seine dominante Körpersprache waren dem einen oder anderen in Dortmund am Ende vielleicht zu viel. Beim erfolgreichsten Fußball-Club der Geschichte aber halfen sie ihm, um in der Kabine und unter dem Gewicht dieses berühmten weißen Trikots zu bestehen.