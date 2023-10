Champions League Wirbel um Boateng: Tuchel wirbt für „verdienten Spieler“

Im Parken-Stadion erwartet das in der Bundesliga um Konstanz und Dominanz ringende Tuchel-Ensemble ein sehr heimstarker Gegner und ein nach einem Konzert ramponierter Rasen. Am Montag regnete es auch noch zeitweise. Insofern war Tuchel „froh“, das Abschlusstraining diesmal am Spielort angesetzt zu haben. Der Praxistest sollte Sané, Kane und Co. gut vorbereiten. Man müsse die Bedingungen „runterschlucken und akzeptieren“, so Tuchel. „Wenn nötig, werden wir unsere Spielweise anpassen“, kündigte er an.