Supercup : Wunderreise vorbei: Frankfurt kehrt mit Tristesse zurück

Helsinki Sevilla, Barcelona, London, Helsinki: Hinter Eintracht Frankfurt liegt ein verrücktes Europapokal-Jahr. Eine zusätzliche Krönung gegen Kroos und Co. gelingt nicht. Sportvorstand Krösche relativiert schnell.

Um 1.35 Uhr Ortszeit düste der Mannschaftsbus von Eintracht Frankfurt in die laue Sommernacht von Helsinki. Kevin Trapp und Co. hatten ihre Silbermedaillen und unvergessliche Erinnerungen aus den vergangenen zwölf Monaten an Bord, aber nicht den erhofften nächsten Silberpokal. „Real war eine Nummer zu groß und ist nicht unser Maßstab“, gestand Sportvorstand Markus Krösche nach dem 0:2 gegen Real Madrid im europäischen Supercup ein. Eine stattliche Sause wie im April in Barcelona oder im Mai in Sevilla musste für die Hessen diesmal entfallen. Stattdessen jubelten Toni Kroos und seine Kollegen.