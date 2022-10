Champions League : Xavi und Busquets hadern nach 3:3: „Ist brutal für uns“

Barcelona Trainer Xavi vom FC Barcelona fehlten nach dem spektakulären 3:3 (1:0) gegen Inter Mailand ein wenig die Worte.

„Es ist schwer, etwas zu sagen“, sagte Xavi nach dem Remis in der Champions-League-Gruppe C, das fürs Weiterkommen zu wenig sein dürfte. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und hätten mehr verdient. Aber das ist Fußball. Wir haben viele Fehler gemacht“, klagte der 42-Jährige, „es ist brutal für uns“. Holt Inter in den verbleibenden zwei Gruppenspielen gegen das bislang chancen- und punktlose Viktoria Pilsen und den FC Bayern drei Punkte, würde Barcelona selbst bei zwei eigenen Siegen wie im Vorjahr bereits in der Gruppenphase scheitern.