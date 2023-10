Champions League Zu viel Kritik: Füllkrug „missfällt“ Wahrnehmung des BVB

Laut Füllkrug, der in diesem Sommer von Werder Bremen nach Dortmund gewechselt ist, habe sich der BVB „in eine Richtung entwickelt, die oft kritisiert wurde, wo der BVB oft nicht stark genug war: mental stark zu sein, die Spiele zu Ende zu bringen, die Spiele auch in Momenten zu entscheiden, wo es vielleicht auch mal schwer ist“. Als Beispiel nannte er den 3:1-Sieg am vergangenen Freitag bei der TSG Hoffenheim, bei dem der Revierclub zeitweise in Unterzahl spielte. „Im Moment haben wir eine mentale Stärke und einen Siegeswillen, der sichtbar ist, der extrem ist“, sagte Füllkrug.