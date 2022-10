Champions League : Zukünftiger RB-Sportchef Eberl bei Celtic im Stadion

Max Eberl übernimmt bei RB am 15. Dezember den Posten als Geschäftsführer Sport. Foto: Marius Becker/dpa

Glasgow Der zukünftige Sportchef Max Eberl wird das Spiel des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in der Champions League bei Celtic Glasgow am Dienstagabend im Stadion verfolgen. Der 49-Jährige ist in die schottische Großstadt gereist, auf Twitter kursieren Bilder von Eberl bei einer Zigarettenpause vor dem Teamhotel.

Es ist der erste Besuch eines Leipzig-Spiels seit der Bekanntgabe seiner Verpflichtung Mitte September. Offiziell wird Eberl seinen Job als Geschäftsführer Sport erst am 15. Dezember antreten.

Zu Spekulationen über einen früheren Dienstantritt war der Club zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. RB Leipzig hatte am vergangenen Freitag seinen Kaderplaner Christoipher Vivell freigestellt. Der Ex-Salzburger hätte Eberl eigentlich noch einarbeiten sollen. Vivell steht bei Leipzig noch unter Vertrag, wird aktuell mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

