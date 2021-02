Champions League : „Zyklon“ Mbappé zerlegt Barça&Messi

Barcelona Kylian Mbappé lässt dem FC Barcelona keine Chance und schießt PSG fast im Alleingang zum Sieg. Barças 1:4-Niederlage gegen Paris weckt böse Erinnerungen an ein Desaster des Vorjahres. Aber ein anderes Debakel gibt auch ein wenig Hoffnung.

Messi wirkte so rat- und hilflos wie das ganze Barça-Team. Der 33-Jährige warf beim zweiten von drei Mbappé-Toren frustriert die Arme in die Luft. Zu schwerfällig agierte Barcelona gegen den flinken Franzosen, was besonders beim ersten Treffer deutlich wurde, als der 22 Jahre alte Weltmeister seinen Landsmann Clement Lenglet auf engstem Raum kunstvoll ausspiele und aus kurzer Distanz einschoss. „Mbappé demütigt Barça“, titelte „AS“.

Bei Barcelona lagen die Nerven nach der Niederlage blank. Von Verteidiger Gerard Piqué waren bei der TV-Übertragung aus dem Stadion ohne Zuschauer ein paar derbe spanischen Flüche zu hören. Seine Mitspieler sollten sich gefälligst mehr um den Ballbesitz bemühen, schimpfte er. Antoine Griezmann blaffte zurück: „Beruhige dich mal und schrei hier nicht so rum.“ Die gut zu hörenden Beschimpfungen liefen am Tag danach im Netz hoch und runter.

Das Debakel erinnerte an das Finalturnier der Champions League 2020, als Bayern München die Katalanen im vergangenen August in Lissabon mit 2:8 überrollte. Zumindest in der zweiten Halbzeit waren Messi und Co. ähnlich überfordert wie gegen den deutschen Rekordmeister.