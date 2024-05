3. Liga Cheftrainerin Wittmann mit Last-Minute-Remis bei Premiere

Unter der Leitung der bisherigen U19-Trainerin lagen die Schanzer trotz am Ende 15 Minuten in Überzahl zum Abschluss des 36. Spieltages in der 3. Fußball-Liga lange zurück, ehe mit einem Kullertor Joker Sebastian Grönning (90.+5) in der Nachspielzeit noch das 1:1 (0:0) gegen den SV Waldhof Mannheim rettete. „Wie in Trance, es war ein unfassbar schöner Moment“, sagte Wittmann über das erlösende Tor.