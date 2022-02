Club-WM : Chelsea besiegt Al Hilal und steht im Finale gegen Palmeiras

Abu Dhabi Ohne Trainer Thomas Tuchel hat der englische Champions-League-Sieger FC Chelsea das Finale der Club-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten erreicht.

Die Londoner setzten sich im Halbfinale mit 1:0 (1:0) gegen den saudischen Club Al Hilal, den Sieger der asiatischen Champions League, durch. Romelu Lukaku (32. Minute) schoss sein Team in Abu Dhabi ins Finale, wo die Blues am Samstag auf Copa-Libertadores-Sieger Palmeiras Sao Paulo treffen.

Wie schon beim mühevollen FA-Cup-Sieg gegen Middlesbrough (2:1) am vergangenen Samstag tat sich Chelsea auch gegen Außenseiter Al Hilal schwer. Die Blues, mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf, kontrollierten die Partie zwar über weite Strecken, waren aber zu ungefährlich und kamen nur selten zu guten Chancen. Lukakus Treffer nach einer halben Stunde ging ein Fehler seines Gegenspielers Yasser al-Shahrani voraus. In der zweiten Hälfte hielt Chelsea-Torwart Kepa das Ergebnis mit starken Paraden fest.

Coach Tuchel war am Wochenende positiv auf das Corona-Virus getestet worden und konnte deshalb nicht mit dem Team in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen. Die Blues hoffen aber noch darauf, dass der Trainer bis zum Endspiel der Club-WM am Samstag nach Abu Dhabi nachreisen kann. Im Halbfinale wurde der 48-Jährige an der Seitenlinie von seinem Assistenten Zsolt Löw vertreten.